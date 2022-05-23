23 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление депутата Европарламента от Хорватии Мислава Колакушича о том, что санкции против России не помогут Европе преодолеть украинский кризис.

Мирослава Романенко, , 16:09 — REGNUM Депутат Европарламента от Хорватии Мислав Колакушич заявил, что санкции против России не помогут Европе преодолеть украинский кризис, а если бы Европа действительно «боролась за мир», то следовало бы ввести санкции против Саудовской Аравии за разжигание войны в Йемене, а также — запретить импорт нефти и газа из США за участие в немалом количестве военных конфликтов.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если бы это была правда, если бы мы на самом деле боролись за мир, то нам следовало бы незамедлительно ввести те же санкции против Саудовской Аравии, которая на протяжении нескольких лет разжигает войну в Йемене. Нам бы следовало запретить импорт нефти и газа из США, которые участвовали в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна в Европе, а может и в мире за последние десятилетия», — сказал он в ходе выступления, видеозапись которого опубликована им в социальной сети Twitter.

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения сочли заявление Колакушича смелым, добавив также, что вряд ли он будет услышан.

«Давно уже пора понять, что все проблемы в современном мире из-за США», — написал Roman E.

«Неужели не все ещё сошли с ума?!» — задалась вопросом одна из участниц обсуждения.

«Глас вопиющего в пустыне», — добавил Michael I.

«Интересно, как скоро ему закроют рот? В Европе не любят правду», — написала Майя Георгиевна.

Сальватор Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1650

«Он по ходу закончил карьеру. Завтра введут санкции даже на его бабушку», — с сарказмом отметил Frol.

«Они что, начинают понимать?» — задался вопросом Yura.

«Завтра он перестанет быть депутатом Европарламента. Европейская демократия, она такая», — считает Юлия М.

«Но его никто не услышит, к сожалению. Политика двойных стандартов никуда не денется», — отреагировал Влад С.

«Израиль недавно Сирию бомбил. Где санкции против Израиля?» — в свою очередь поинтересовалась Елена Л.

«Разбудите остальных», — с сарказмом призвала Inna M.

«У них появились мозги?» — иронизирует Митя М.

«Как быстро умнеют люди, когда голод и холод подступают… То ли ещё будет. Сейчас, на него глядя, и другие рот начнут смелее открывать», — прокомментировал новость один из участников обсуждения.

«Если сейчас уже такое говорить начинают, то что будет осенью-зимой, когда Мороз Иваныч их начнёт щёлкать по носу?» — задумалась Ольга.

«Американцы годами планировали, реализовывали этот проект, а тут раз и бросить?» — отреагировал Orghandschan А., комментируя происходящее на Украине.

«Держи ноги в тепле, желудок — в голоде, а голову — в холоде. Я так понимаю, голова и желудок дают команду ногам идти в сторону тепла», — смеется Sergey.

«Браво. Не ожидал от хорватов. Молодец, мужик. Умыл мразей», — добавил Иван Васильевич.

«Что он себе позволяет? Самую демократичную страну обложить санкциями? Какой кошмар», — с сарказмом отреагировала Елена Александровна.

«Конец мужику! Он теперь не демократ, не европеец, не человек! Ишь, замахнулся на святое — на мировой рассадник нацизма! Да ещё где, — в верной американскому рейху колонии! Совсем страх потерял!» — иронизирует antimanager.

«Вот это поворот! Поперек политики партии прет! В цивилизованном демократическом мире это неприемлемо», — комментирует заявление политика Сергей К.

«Гегемон в лице Америки ослаб… Теперь можно будет всё… Осмелился?! По-тихонько начинают бунтовать…» — смеется Александр.

«А толку? Ну предложил, его послушали, поулыбались и побежали дальше лизать *опу американцам», — подытожил Andy.