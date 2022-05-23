Уфа, 23 мая, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Постановлением Советского районного суда Уфы удовлетворены ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей четверым обвиняемым в участии в террористическом сообществе и одного обвиняемого в создании террористического сообщества в Башкирии. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба этого суда.

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Сообщается, что срок содержания их под стражей продлен до 23 июля 2022 года, они будут содержаться под стражей в СИЗО-1 УФСИН России по Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителя Башкирии заподозрили в распространении фейков в отношении ВС России.