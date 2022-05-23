Москва, , 16:15 — REGNUM В НИТУ «МИСиС» 20 мая подвели итоги конкурса научных и научно-популярных видеороликов «XII Молодежная премия в области науки и инноваций», который проходил при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и национального проекта «Наука и университеты». На церемонии закрытия были названы имена финалистов, призеров и победителей конкурса, которые получат денежные призы. Также партнеры Премии отметили особо понравившиеся им работы спецпризами — стажировками и сувенирной продукцией.

Наука Иван Шилов, ИА REGNUM

В номинации «Студенческое направление» победителем стал студент 3-го курса Григорий Гаркуша из СПбГТИ (ТУ), его работа посвящена соединениям ванадия. В «Школьном направлении» лидировал ученик 11-го класса МБОУ лицей №90 из Краснодара Данил Максимов с проектом про теорему Штейнера-Лемуса. Что касается «Научно-популярного направления», здесь обладательницей главного приза стала студентка НИУ ВШЭ из Нижнего Новгорода Екатерина Цаплина, представившая на конкурс проект «Введение в динамические системы».

«Для нашего университета вовлечение молодых ребят в науку является приоритетной задачей: что несмотря на существенную технологическую и инженерную направленность, наука была и останется стержнем, вокруг которого строится и живет наш университет. И наука — это всегда дело молодое. Мы искренне рады, что в проекте участвуют не только наши студенты. Ведь помимо того, что наука — дело молодое, она еще и не имеет никаких границ и барьеров. Мы рады здесь видеть школьников, потому что именно школьные секции — это то, на чем растет наша наука, на чем строятся те достижения, за которые гордимся мы, наша страна и весь мир», — отметил первый проректор НИТУ «МИСиС» Сергей Салихов.

Всего на XII Молодежную премию поступило 464 заявки. Из них принято 412 заявок: 227 студенческих, 137 научно-популярных и 48 школьных.

«Российский научный фонд несколько лет участвует в проведении этого замечательного мероприятия. Мы видим, как на наших глазах развивается сама премия — как в количественном отношении (участников становится все больше), так и в качественном (повышается качество конкурсных работ). Это очень приятно, и нам бы хотелось, чтобы эта тенденция продолжилась.

Также я бы хотел поблагодарить организаторов за ту огромную работу, которую они проделывают ради того, чтобы эта премия ежегодно проходила. Они заслуживают самого большого внимания. Особенно я хотел бы отметить потрясающе комфортные условия моя работы экспертов. И еще: я человек не завистливый, но когда смотрел видеоролики, то невольно завидовал той возможности, которая появилась у современных школьников и студентов», — отметил председатель Экспертного совета Российского научного фонда, академик Александр Клименко.

В Конкурсе 2022 года приняли участие 88 школьников и 565 студентов. География Молодежной премии расширилась до 93-х городов России. Также поступали заявки из Казахстана, Туркмении и Болгарии. Особой гордостью конкурса являются совсем юные исследователи Школьной номинации — учащиеся 1−3 классов, которые уже всерьез занимаются физикой и инженерными науками.

«Среди студенческих исследовательских работ самыми популярными направлениями в этом году стали инженерные науки, медицина и химия. В научно-популярной номинации конкурсанты раскрывали секреты природных явлений, рассказывали о современных технологиях и перспективных материалах», — пояснила на своей странице в «ВК» ректор Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Алевтина Черникова.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Наука и университеты» предполагает повышение привлекательности российской науки и образования для ведущих отечественных и зарубежных ученых, молодых исследователей, школьников и студентов.

Высшее образование должно стать более доступным для граждан. Планируется создать сбалансированную систему «воспитания» новых исследователей и разработчиков и повышать квалификацию управленцев в сфере науки и высшего образования.