Салехард, 23 мая, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе в апреле 2022 года инфляция увеличилась на 0,18% по сравнению с мартом и составила 13,73%. Об этом сообщает уральское отделение Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

На динамику инфляции в ЯНАО оказало влияние увеличение издержек производителей и поставщиков на приобретение импортного сырья, оборудования и материалов на фоне нарушения производственно-логистических цепочек.

В Уральском федеральном округе инфляция составила 15,21%, в России в целом — 17,83% соответственно.