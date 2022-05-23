Москва, 23 мая, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В случае вступления Финляндии в Североатлантический альянс возникнет вопрос со статусом Аландских островов и Сайменского канала, заявил 23 мая постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Mil.ru Владимир Чижов

«Что касается Финляндии, то у меня сразу возникает вопрос в двух аспектах. Это статус Аландских островов, которые по международному договору имеют демилитаризованный статус. И вопрос о судьбе Сайменского канала, который был построен еще во времена Российской империи, связывает внутренние водные пути Финляндии — озера — с Финским заливом Балтийского моря», — сказал Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат напомнил, что Москва фактически сдала в аренду Финляндии небольшую полосу земли вдоль этого канала, и уход за каналом за финской стороной.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Финляндии Пекка Хаависто уверен в преодолении всех разногласия по поводу нежелания Турции видеть Финляндию и Швецию в НАТО.

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