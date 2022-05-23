Рига, 23 мая, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Центр государственного языка Латвии прокомментировал предложения местной общественности переименовать улицу Маскавас (Московскую) в столице страны. Об этом сообщил Telegram-канал BaltNews.

(сс) Jorge Franganillo Рига

Ранее в Департамент архитектуры и градостроительства Риги поступило предложение переименовать улицу Маскавас в улицу Латгалес. Центр государственного языка в своем официальном ответе высказался против, указав, что переименование улицы Маскавас не соответствует принятым в государстве нормативам.

В ответе подчеркивается, что эта улица так называется с момента ее создания более 160 лет назад. Улица Маскавас протяженностью более 16 километров является второй по длине улицей Риги.