Москва, 23 мая, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Действия Польши по разрыву газовых отношений с Россией ложатся в философию сегодняшней политики, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«При этом экономика вопроса, очевидно, страдает: в соответствии с заявлением польской PGNiG Варшава уже замещает российский газ через реверс из Германии.

Это означает, как минимум, рост логистических издержек, что увеличивает итоговую цену энергоносителей для конечных потребителей.

А это — еще один «кирпичик» в копилку разгона газовых котировок, а значит — и очередной разгон инфляционной спирали, давление которой не только поляки, но и европейцы, в целом, ощущают весь 2022 год», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Польше досрочно разрывает соглашение с Россией о поставках природного газа.

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