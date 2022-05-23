Невинномысск, Ставропольский край, 23 мая, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В Ставропольском крае отравились щелочью трое детей. Инцидент произошел в городе Невинномысске. Пострадавших несовершеннолетних госпитализировали в краевую больницу. Среди получивших отравление дети из одной семьи в возрасте семи, четырех и двух лет. Каким образом дети получили доступ к щелочи, в настоящее время устанавливают следователи, сообщили 23 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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«В многодетной семье трое малолетних детей отправились щелочным веществом. <…> По предварительным данным, дети 2015, 2018 и 2020 года рождения съели гранулы для прочистки труб от засоров. В настоящее время малолетние госпитализированы в краевую больницу», — говорится в сообщении ведомства.

При осмотре места происшествия было изъято вещество, которым предположительно отравились малолетние, опрошены родственники. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.