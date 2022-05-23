Бухарест, 23 мая, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Румыния намерена активизировать работы в ядерной отрасли и создать «максимально благоприятную базу» для развития атомной энергетики в Восточной Европе. Об этом 23 мая со ссылкой на заявление румынского премьер-министра Николае Чукэ сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

ИА REGNUM Атомная энергетика

Согласно официальной информации, в ходе встречи в Бухаресте 23 мая с заместителем министра энергетики США Дэвидом Турком, Чукэ пообещал «коренным образом» расширить соответствующую программу.

«Мы построим несколько новых реакторов на Чернаводской АЭС и окончательно обеспечим свою энергетическую независимость», — резюмировал, в частности, он. При этом глава румынского правительства призвал Вашингтон оказать в этом Бухаресту посильную помощь.

«Наша страна хочет развивать стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки и в других соответствующих областях, таких как промышленная, экономическая, научно-исследовательская, атомная. Румыния — единственная европейская страна с североамериканскими ядерными технологиями, — сказал Чукэ. — Нам нужны новые источники энергии, и есть политический консенсус для развития [двусторонних] проектов в ядерной сфере».

Предполагается, что в ближайшее время на реализацию соответствующих проектов из государственного бюджета Румынии будет выделено до $300 млн.