Лондон, 23 мая, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Брайан Мэй рассказал о таланте своего бывшего коллеги по группе Queen, легендарного Фредди Меркьюри. Гитарист поведал о «фантастическом» тексте одной из песен, который, по его мнению, отражает некоторые личные переживания покойного фронтмена. Об этом 23 мая сообщил портал Guitar.

Carl Lender Фредди Меркьюри в 1970-е

Размышляя о песне In The Lap Of The Gods… Revisited из альбома Sheer Heart Attack 1974 года, Мэй вспомнил, что ее эпичность привела к тому, что она часто использовалась в качестве заключительного номера Queen.

Мэй прокомментировал подход Меркьюри к написанию песен, отметив, что In The Lap Of The Gods… Revisited является ярким примером способности покойного певца передать свои личные переживания в музыке. «Многие его песни были фантастическими, но под ними, я думаю, он действительно изливал свое сердце», — сказал Мэй. «Фредди в разное время боролся с различными проблемами, и мы все знаем, что его ориентация была довольно изменчивой».