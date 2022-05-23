Санкт-Петербург, 23 мая, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Государственный обвинитель после прений в Санкт-Петербургском городском суде запросил 13,5 года исправительной колонии (ИК) строгого режима и штраф преступному авторитету Алексею Гудыне, более известному как Леха Иркутский, сообщили 23 мая в объединенной пресс-службе судов судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

объединенная пресс-служба судов (ОПС) СПб. Алексей Гудына

Напомним, уголовное дело слушается Новгородским областным судом на выездном заседании в Санкт-Петербургском городском суде. Гудына обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Как полагает следствие, в ноябре 1999 в Петербурге Гудына приобрел криминальный статус вора в законе. С этого времени он занимал высшее положение в преступной иерархии в Новгородской и Ленинградской областях, а также в Санкт-Петербурге.

«Обвиняемый назначал доверенных лиц («смотрящих») для разрешения спорных вопросов, взыскания долгов, незаконного сбора денежных средств в воровской общак и дальнейшего их распределения в преступной среде», — пояснили в ОПС.

Кроме того, по данным следствия, Алексей Гудына осуществлял с помощью воровского общака ресурсную и финансовую поддержку отдельных представителей преступной среды и членов организованных преступных формирований, иных лиц, подчиняющихся неформальным нормам и правилам, включенным в воровской уклад. До задержания 4 июня 2020 года он участвовал в воровских сходках, поддерживал и распространял преступные традиции и криминальную субкультуру, оказывал влияние на представителей преступной среды, принимал решения о повышении и понижении криминального статуса лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.

«Гудына вину не признаёт. Сообщает, что, в принципе, не понимает, о чем идет речь. Утверждает, что «следствие открыло интернет и возбудилось», — уточнили в ОПС, указав, что 23 мая сторона обвинения завершила прения по уголовному делу.

Государственный обвинитель запросил Гудыне наказание в виде лишения свободы сроком на 13,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и тюрьме (первые пять лет) со штрафом в 3 млн рублей.