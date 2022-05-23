Кострома, 23 мая, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Сообщения о минировании школ Костромы, поступившие на электронные адреса образовательных учреждений, оказались ложными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в управлении Росгвардии по Костромской области.

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Всего спам-атаке подверглись 18 школ. В некоторых из них в этот день шла сдача государственной итоговой аттестации. После получения сообщений из школ эвакуировали учеников и персонал, специалисты обследовали здания на наличие взрывчатых веществ. Ни в одном из случаев угроза не была выявлена.

Ранее подобной атаке подверглись все образовательные учреждения Иванова. По информации местного УФСБ информация о минировании исходила из-за рубежа, а также распространялась самими ивановцами.