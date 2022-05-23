Ульяновск, 23 мая, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Из федерального бюджета Ульяновская область дополнительно получит 140 млн рублей на строительство интерната для пожилых граждан в Барышском районе. Об этомИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Решение о дополнительном финансировании принято правительством России. Средства в размере 140 млн рублей будут направлены на строительство дома-интерната для старшего поколения в селе Водорацк Барышского района Ульяновской области.

Министр семейной, демографической политики и социального благополучияАнна Тверскова поясняет, что в строящемся здании нового корпуса сделано перекрытие первого этажа, готовность социального объекта оценивается на уровне 33%. В 2022 году планируется провести наружные сети, в том числе построить водопровод, очистные сооружение и газопровод. Окончание строительных работ запланировано на конец 2023 года.

Напомним, что 21 апреля 2022 года на месте строительства нового корпуса побывал губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Тогда он отмечал, что затраты оцениваются в 740 млн рублей, подчеркнув, что работы идут «в темпе», так как «еженедельно мы собираем подрядчиков и подробно разбираем ситуацию по каждой социально значимой стройке».

Отметим, что дом-интернат для старшего поколения в селе Водорацк строится в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В новое социальное учреждение на 270 мест будут переселены граждане, проживающие в стационарах с нарушениями установленных норм жилой площади на одно койко-место. Также благодаря социальному учреждению появится возможность открыть в Водорацке новые рабочие места для жителей.

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Как сообщалоИА REGNUM, ранее губернатор Алексей Русских заявлял, что в Ульяновской области бюджетным приоритетом остаётся социальная сфера, инвестиции в которую в 2021 году составили около 70%. В том числе в прошлом году социальную поддержку получили 390 тыс. жителей, которые относятся к льготным категориям — это четверть всего населения региона.