Тегеран, 23 мая, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Иране 22 мая состоялось слушание по делу мужчины, обвиняемого в нанесении ранений трём студентам во дворе мечети в Мешхеде. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Суд

Единственный выживший после нападения студент призвал «наказать» обвиняемых. Адвокат студента назвал подсудимого Абдул Латифа Моради «гражданином Афганистана» и сказал, что на него повлияли «такфиристские идеи».

Хади Мансури, председатель суда, объявил, что заседания суда будут продолжены и его вердикт будет оглашён в установленное время.

Прокурор представил обвиняемого по делу как Абдул Латифа Моради, более известного как Абдул Латиф ас-Салафи, сын Мохаммада Тахира, заявив, что он является «гражданином Афганистана и находится под сильным влиянием такфиристской идеологии».

Согласно сообщению судебных органов Ирана, подсудимый рассказал: »Я учился у преподавателей в одной из соседних стран и находился под влиянием их учения. Я был активен в киберпространстве и следил за некоторыми сетями».

В ходе нападения, которое произошло 5 апреля в храме Восьмого шиитского имама в Мешхеде, мужчина напал с холодным оружием на трёх студентов по имени Мохаммад Аслани, Мохсен Пакдаман и Мохаммад Садик Дараи, Аслани скончался в тот же день, а Дараи — несколько дней спустя в больнице.

Пакдаман, который был ранен, но выжил, также явился в суд и попросил служителей Фемиды «наказать подсудимого в рамках норм шариата и уголовного права».

Ранее иранские СМИ описывали нападавшего как «21-летнего мужчину по имени Абдул Латиф Моради, афганского узбека», который «нелегально въехал в Иран через пакистанскую границу год назад» и проживал в Мешхеде. Сообщалось об аресте шести человек по обвинению в «сотрудничестве» с Моради, в том числе двух его братьев.

Нападение на трёх студентов-шиитов произошло через три дня после гибели двух студентов-суннитов Гуль Мохаммада Ахунда Пеймана и Абдул Рахмана Ахунда Ходжи в Гонбад-Кавусе в иранской провинции Гулистан.

Хайдар Асиаби, главный прокурор провинции Гулистан, объявил об аресте человека, обвиняемого в убийстве студентов-суннитов, но назвал причиной нападения «личную вражду». Других подробностей об обвиняемом не сообщается.