Ростов, Ярославская область, 23 мая, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В Ростове Ярославской области впервые за два года состоялся фестиваль ухи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в некоммерческом партнёрстве «Золотое Кольцо».

Раздача ухи на фестивале

Мероприятие прошло в эти выходные уже в девятый раз. По традиции на фестивале варили ростовскую уху, рецепт которой все эти годы держится в секрете.

300-литровый котёл с ухой

«Рецепт фестивальной ухи и есть сам смысл фестиваля. Он передавался из уст в уста многие годы, а теперь мы делимся этим рецептом посредством фестиваля. Его ждали 2 года: и мы, и те, кто не равнодушен к гастрономическим традициям нашей земли», — рассказала президент некоммерческого партнёрства «МОТ «Золотое Кольцо» и организатор фестиваля Марина Филимонова.

В мероприятии приняло участие более 500 человек.

Участники фестиваля

«Фестиваль ухи традиционно феерично завершает череду майских праздников. Мы благодарны всем тем, кто принял решение провести выходные в Ростове Великом и стать участниками этого гастрономического действа. В этом году аудитория фестиваля распространилась далеко за пределы Золотого кольца», — подчеркнула управляющая туристическим комплексом «Ростовский» и соорганизатор фестиваля Екатерина Лебедева.

Раздача ухи на фестивале

Итогом фестиваля стали яркие гастрономические впечатления — гости съели 300 литров ухи из огромного котла, помимо этого участники посоревновались в конкурсе на самый оригинальный рыбацкий костюм.