Скопье, , 15:38 — REGNUM В оппозиционной македонской партии Альянс за албанцев, представляющей интересы албанского населения, 21 мая обвинили своих соперников в борьбе за голоса избирателей в Северной Македонии — Демократический союз за интеграцию — в лицемерии.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Альянс за албанцев опубликовал обращение к СМИ, в котором указал на то, что Демократический союз за интеграцию, уличая других в связях с Россией, сотрудничает с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Накануне празднества, посвященного 20-й годовщине Союза, спикер парламента Северной Македонии из рядов Союза Талят Джафери провел встречу с делегацией представителей чеченского лидера. Единоверцы обнялись и помянули отца Рамзана Кадырова, Ахмата, в 70-ю годовщину его рождения. Фотографии встречи оказались опубликованы на официальной странице парламента Северной Македонии.

Как сообщают в Альянсе за албанцев, в Чечне воспринимали гражданскую войну 2001 года в Северной Македонии в религиозном ключе.

Напомним, Демократический союз за интеграцию был создан бывшими учредителями Национальной освободительной Армии албанцев в Северной Македонии (УЧК).

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