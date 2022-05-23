23 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Константин Черепанов, , 16:10 — REGNUM Ключевые американские индексы на прошлой неделе (16–22 мая) продолжили снижение на фоне опасений сохранения высокого уровня инфляции и рисков замедления экономики ввиду ужесточения финансовых условий. Индексы S& P 500 и Nasdaq Composite закрываются в отрицательной зоне седьмую неделю подряд, в то время как индекс Dow Jones восьмую неделю подряд показывает негативную динамику.

Нью-Йоркская фондовая биржа Иван Шилов © ИА REGNUM

Снижение индекса S& P 500 с январских максимумов в течение торговой сессии в пятницу, 20 мая, составляло 20%, что соотносится с характеристикой медвежьего рынка. Однако под закрытие индексы отросли на фоне заявлений члена ФРС Булларда о сильном рынке труда и об отсутствии существенных предпосылок для развития рецессионного сценария в экономике США.

Негативная отчетность ритейлеров оказала давление на динамику рынка. Крупнейшие ритейлеры — Target и Walmart — отчитались хуже ожиданий по операционной прибыли и понизили прогноз по году. Снижение валовой маржи наблюдалось на фоне затоваривания запасов, в связи с чем были понижены цены на реализуемую продукцию. Кроме того, давление на маржинальность бизнеса оказали рост расходов на логистику и рост заработных плат. Учитывая существенное снижение рынков после отчетности ритейлеров, инвесторы явно обеспокоены тем, что слабые результаты связаны не только с проблемами управления оборотным капиталом, но и указывают на снижение потребительского спроса.

Пустые полки в супермаркете в Великобритании (сс) Philafrenzy

Сезон отчетности подходит к концу и можно выделить четыре тренда, которые отмечал менеджмент компаний в ходе конференц-коллов:

• риск рецессии: некоторые компании отметили возможность рецессии на фоне ужесточения финансовых условий;

• маржинальность: компании уделяют первостепенное внимание маржинальности бизнеса, а инвесторы отдают предпочтение компаниям с pricing power (возможностью переложить издержки на потребителя) в условиях высокой инфляции;

• цепочки поставок: несмотря на повышение эффективности цепочек поставок, череда локдаунов в Китае и рост геополитической неопределенности выступают существенными рисками для дальнейшего восстановления цепочек;

• деглобализация: изменяющаяся геополитическая обстановка в мире и нарушение цепочек поставок повышают необходимость в росте независимости от иностранных поставщиков.

Инвесторы продолжают оценивать вероятность рецессии на фоне ужесточения финансовых условий. При этом крупные инвестдома оценивают вероятность рецессии как невысокую: так, Goldman Sachs оценивает вероятность рецессии в 35%. В среднем за последние 12 рецессий индекс S& P500 снижался со своих максимумов на 24% (что предполагало бы снижение индекса до $3650 (-6% от закрытия пятницы)). Снижение индекса исторически наблюдалось на фоне снижения чистой прибыли (на 13%) и сокращения мультипликатора Р/Е.

Биржа skeeze

Доходность американских 10-летних трежерис снизилась за неделю на 7 б. п., до 2,81%, на фоне ухода от рисков на рынке акций и роста риска рецессии в США. Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства на прошедшей (16–22 мая) и этой неделе (23–29 мая) в объёме $155 млрд не окажут существенного давления на доходности.

До конца мая финансовые результаты предоставят Zoom Video, Advance Auto Parts, Nvidia, Costco, Alibaba, Xpeng, Baidu, Netease, Macy’s и другие. День инвестора/встречи с акционерами проведут JPMorgan, Meta Platforms, Twitter, Chevron, Exxon Mobil, BlackRock.

Среди важной макростатистики будут опубликованы данные по индексам деловой активности, данные по продажам нового жилья, базовые заказы на товары длительного пользования, число первичных заявок на получение пособий по безработице. Кроме того, будут опубликованы протоколы FOMC.