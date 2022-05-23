Сочи, Краснодарский край, 23 мая, 2022, 15:05 — ИА Регнум. На данный момент страны Запада делают шаги для того, чтобы расчленить Украину. Об этом 23 мая заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко

«Натовцы концентрируют войска на западных рубежах (Союзного государства Белоруссии и России — ред.), есть неожиданные вещи в Украине. Нас, да и вас тоже, это беспокоит. Они, политики, делают шаги, чтобы расчленить Украину», — сказал он.

Также Лукашенко уточнил, что Минск беспокоит, что Польша и НАТО готовятся таким образом забрать территорию Западной Украины, которая была в составе Польши до 1939 года, и добавил, что такого рода шаги настораживают не только в разрезе текущей ситуации с безопасностью в регионе.

«Это их стратегия и по Западной Беларуси. Мы ухо востро держим. Как я говорил, украинцам еще придется нас просить, чтобы мы не допустили отрыва этой западной части и других частей от Украины. Это моя позиция», — пояснил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что введённые странами Запада в отношении России и Белоруссии санкции подтолкнули Москву и Минск к тому, чтобы они более интенсивно занимались экономикой.