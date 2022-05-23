София, 23 мая, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Служба государственной санитарной инспекции (ГСИ) приступила к реализации масштабной программы проверки качества ввозимых на болгарскую территорию овощей и фруктов. Об этом 23 мая сообщает БНР.

PavelD Болгария

Согласно официальной информации, сотни представителей ГСИ установили дополнительные посты в районе КПП на болгарско-турецкой и границе Болгарии с Северной Македонией.

«Наша страна является форпостом Евросоюза, мы должны тщательно проверять ввозимые в ЕС продукты питания» — говорится в заявлении минздрава Болгарии.

Другой информации нет. Известно лишь, что нововведение создало дополнительные очереди на указанных крупных пограничных пунктах.