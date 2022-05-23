Варшава, 23 мая, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Польша пока не может заменить российский сжиженный газ, цены на это топливо резко выросли. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Maciek Kwiatkowski Терминал СПГ в Польше

Ранее Польша ввела санкции против Novatek Green Energy — дочерней компании «Новатэка», которая поставляла в страну сжиженный газ. Как сообщало ИА REGNUM, компанию обязали передать газотранспортную инфраструктуру местным предприятиям.

«У нас сегодня нет соответствующей инфраструктуры, чтобы полностью заменить импорт сжиженного газа из России поставками с других направлений», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что подорожание топлива ощутят на себе не только водители. В этом году цены на СПГ уже поднялись на десятки процентов, и этот процесс не остановится.

Добыча и производство в самой Польше могут удовлетворить внутренний спрос только на 20%. Ещё 60% СПГ поставляла Россия, рассказал председатель правления Польской палаты сжиженного газа Павел Бельский.

Он полагает, что заменить российский сжиженный газ можно только поставками через порты Амстердам, Роттердам и Антверпен (ARA). Из портов доставлять газ выгодно по железной дороге, но стране для этого не хватит цистерн.

В польской топливной компании Orlen, которая удовлетворяет около 30% внутреннего спроса на сжиженный газ, изучают варианты поставок из портов Западной Европы. Сейчас компания интенсивно использует порт в Щецине.

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