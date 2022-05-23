Шахты, Ростовская область, 23 мая, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В Ростовской области десятилетний мальчик госпитализирован после того, как в него случайно выстрелил сверстник. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

Tacinskaya.ru МВД РФ

Инцидент случился в Шахтах в минувшие выходные. В местную больницу после прогулки в районе швейной фабрики госпитализирован пациент. Ребята нашли самодельное оружие, пишет издание «К Вашим услугам». Однако дети не ожидали, что находка представляет опасность.

Один из мальчиков выстрелил и попал другу в живот. За жизнь ребёнка борются врачи.

Полиция разбирается в случившемся.