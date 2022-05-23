Санкт-Петербург, 23 мая, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Показатель годовой инфляции в Санкт-Петербурге в апреле 2022 года увеличился до 17,4%, после 17,2% в марте, то есть всего на 0,2 процентного пункта, сообщили 23 мая в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России.

Магазин в Петербурге

Незначительный рост инфляции аналитики Центробанка объясняют ростом издержек производителей продовольственных товаров, подорожанием сырья, что, в свою очередь, отразилось и на ценах столовых, кафе и ресторанов.

При этом укрепление рубля способствовало замедлению роста цен на бытовую технику, телевизоры, смартфоны, компьютеры, автомобили, а снижения спроса на рынке недвижимости замедлило темпы прироста цен на услуги аренды жилья.

«В Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) увеличение годовой инфляции было наименьшим среди всех федеральных округов. Она ускорилась до 17,7% после 17,1% в марте и была немного ниже общероссийского уровня, составлявшего в апреле 17,8%», — отметили в Банке России.

В Архангельской области (без учета Ненецкого автономного округа) годовая инфляция сохранилась почти на уровне марта. В Калининградской области отмечалось снижение инфляции. В остальных регионах СЗФО произошел незначительный рост годовой инфляции.

При этом в СЗФО в апреле отмечался наименьший среди всех округов прирост цен на продовольственные товары и услуги.