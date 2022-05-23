Париж, , 15:29 — REGNUM Разгорающийся скандал из-за обвинений в адрес одного из министров недавно сформированного правительства Франции может омрачить первое заседание кабинета министров в понедельник 23 мая, сообщает Associated Press.

Назначение [министра солидарности, автономности пожилых граждан и по делам лиц с ограниченными возможностями] Дамьена Абада 20 мая уже вызвало насмешки со стороны правых, так как оно произошло через день после того, как он покинул консервативную партию, чтобы присоединиться к центристам президента Франции Эммануэля Макрона. Теперь же Абад столкнулся с обвинениями в изнасиловании двух женщин более десяти лет назад, что он решительно отрицает и говорит, что с его инвалидностью это было бы невозможно.

Новый премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что ей ничего не известно об обвинениях в адрес Абада, но «члены правительства не останутся безнаказанными» в подобных случаях, если в дело вмешаются судебные органы. Однако она не уточнила, на каком этапе судебного разбирательства она отстранит члена правительства от должности.

Абад, страдающий от тяжелого врожденного заболевания — артрогрипоза, поражающего суставы и мышцы, сказал в заявлении 22 мая, что «обвинения подразумевают такие действия или жесты, которые просто невозможны для меня из-за моей инвалидности».

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