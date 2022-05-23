Рига, 23 мая, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Латвия входит в число стран Евросоюза, в которых фиксируется самое высокое число смертельных ДТП на количество жителей. Об этом сообщил Департамент статистики ЕС Eurostat со ссылкой на собственные данные.

Пресс-служба УМВД России по Белгородской области ДТП

В Латвии было зарегистрировано 73 смертельных случая на дорогах на миллион жителей. Выше в ЕС показатели только у Румынии — 85. После Латвии следуют Болгария (67) и Польша (66).

Для сравнения: самые низкие показатели смертности на дорогах в 2020 году наблюдались в Швеции (20), Мальте (23), Дании (27) и Испании (29).