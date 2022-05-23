Белград, , 16:34 — REGNUM Для Сербии существует только один путь — это Запад и Евросоюз. Об этом заявил посол США в Сербии Кристофер Хилл 22 мая в интервью сербскому изданию «Политика».

Сербия и Евросоюз Fry1989

"В отличие от прошлого, когда в Сербии считали, что существует третий путь, что Сербия не Восток и не Запад, что она какая-то особенная и идет собственным путем, теперь большинство сербов считает, что существует правильный и существует ошибочный путь, и желает выбрать тот, который правильный», — рассказал американский дипломат.

Хилл добавил, что Сербия должна сама решить, желает ли она создавать самодостаточную армию и покупать вооружение у различных стран или присоединиться к коллективной обороне.

«Это сербы должны решать, но я думаю, что они уже решили, что их будущее на Западе, а не на каком-то неопределенном Востоке. Все это я говорю на основании того, что я ежедневно слышу от людей, а также на основании заявлений президента Сербии Александра Вучича», — отметил Хилл.

Напомним, что ранее Вучич заявил о том, что последние опросы общественного мнения показывают, что большинство населения не видит будущее Сербии в ЕС.