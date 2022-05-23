Омск, 23 мая, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Вековая ива у здания «Водоканала» в Омске начала обрушаться. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 мая в мэрии города.

Пресс-центр администрации города Омска Разрушающаяся вековая ива в Омске

В Омске предпринимают все усилия для сохранения памятника природы местного значения «Ива белая». Однако из-за аварийного состояния и ветреной погоды вековое дерево начало активно разрушаться. Для безопасности прохожих территорию по периметру ивы обозначили сигнальной лентой.

На место выехали специалисты городского управления дорожного хозяйства и благоустройства. Они сделали вывод, что обрушение крупных ветвей спровоцировали порывы ветра. Видно, что упавшие ветви и части ствола являются трухлявыми. В ближайшее время часть ветвей, представляющих угрозу обрушения, уберут. Отвалившиеся ветки и части ствола будут вывезены.

В мэрии напомнили, что дерево необратимо разрушается грибами и вредителями и относится к категории усыхающих. Иву белую признали аварийной 12 лет назад. В 2010 году для поддержания ствола установили крепление в виде металлического обруча.

В 2022 году омские агрономы взяли отростки для «доращивания» черенков вековой ивы в муниципальном питомнике. Черенки уже укоренились и выпустили листья, но пока проходят адаптационный период.

Планируется, что «потомки» этой ивы через несколько лет будут высажены на аллее в сквере им. 30-летия ВЛКСМ и в образовательных учреждениях города.

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