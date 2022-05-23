Казань, 23 мая, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Татарии неустойчивый характер погоды с температурным фоном на 6-8 градусов ниже климатической нормы сохранится 24–26 мая. По данным регионального управление Гидрометцентра, пройдут дожди, в отдельных районах с мокрым снегом.

Заморозки

Температура воздуха на территории Татарии по ночам 24–26 мая составит 0…+5 ˚С, местами возможны заморозки в воздухе и на почве до —1 °C, днем воздух прогреется до +15 ˚С.

Потепление ожидается со сменой воздушных потоков в пятницу, 27 мая. К выходным при прохождении атмосферных фронтов юго-западного циклона, прогнозируются дожди, местами с грозами и сильным ветром. В ночные часы синоптики обещают около 9 градусов выше ноля, днем 27 мая потеплеет до +11…+16 °С, 28 мая — +14…+19 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области с 24 по 26 мая сохранится холодная погода.

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