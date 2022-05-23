Херсон, 23 мая, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Бивалютная зона вводится в Херсонской области с 23 мая, сообщил глава администрации региона Владимир Сальдо.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его словам, рубль будет использоваться в расчётах наряду с гривной.

«Это значит, что все торгующие сначала имеют право, а потом будут обязаны выставлять ценники в двух валютах — в гривне и российском рубле», — сказал Сальдо.

Он уточнил, что обменный курс будет одна гривна за два российских рубля.