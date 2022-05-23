Москва, 23 мая, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Рассчитывать на создание «новой ООН» не приходится, по итогам войны организаций будет создано как минимум две — США и их союзники и БРИКС и их союзники, а судьбы планеты будут решаться на их переговорах, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 23 мая, комментируя инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб ООН

Как сообщалось ранее, Лукашенко направил генсеку НАТО Антониу Гутеррешу послание, в котором отметил, что архитектура безопасности в Европе «дала сбой», а ООН в силу ряда причин неэффективна, и предложил создать правила «нового мирового порядка» «с вовлечением всех ведущих международных игроков в духе Сан-Франциско» (где в 1945 году была основана ООН).

«Послание президента Белоруссии явно имеет другого адресата: это не Генеральный секретарь ООН, а народы мира. Подтверждением служат его слова о том, что ООН уже в ближайшем будущем может повторить «незавидную судьбу Лиги наций». Гутерреш мало что может изменить в нынешнем состоянии ООН. Но важно другое: в мире сегодня превалируют иные настроения, просто ООН, оказавшаяся в значительной мере порабощённой Западом, этого не хочет видеть.

Сколько ни прячь голову в песок, но последствия попыток принуждения России к покорности США и их союзникам уже больно ощущаются и в Европе, и в самих США. А будет ещё больнее. И военное поражение авангарда НАТО на Украине близко.

Александр Лукашенко правильно призывает Запад не подпитывать укронацизм поставками вооружений, направлением наёмников, политической поддержкой; предупреждает от раздувания человеконенавистнической риторики, от информационной войны. Верна и мысль, что торговые войны вредят всем. Но США и их союзники эти предложения не услышат. Их задача на Украине и на пространстве бывшего СССР в целом (и президент Белоруссии знает это не понаслышке) как раз и заключается в том, чтобы нанести ущерб интересам безопасности России.

Мой прогноз сводится к тому, что более или менее вразумительный разговор с США станет возможным только по итогам нанесения им и их союзникам поражения на Украине и парирования их торгово-экономической агрессии. И там, и там придётся воевать до конца — этого требуют интересы нашего будущего. Да и невозможно будет иначе оправдать уже принесённые жертвы и те жертвы, которые ещё будут принесены.

Будет ли по итогам этой войны создана новая международная организация, не уверен. Скорее, организаций будет как минимум две (США и их союзники и БРИКС и их союзники). Судьбы планеты будут решаться на их переговорах. Возможно, вновь возникнет своего рода движение неприсоединения, но весомой роли в мировых делах оно играть не будет.

Рассчитывать на создание чего-то типа «новой ООН» не приходится — обстоятельства 1944–1945 годов были уникальны, и итог той огромной политической работы, которую проделали тогда лидеры антигитлеровской коалиции, был намеренно торпедирован американцами и англичанами. Не для того же, чтобы его повторять!

Понимает ли генсек ООН, что на территории Украины против России, а также Китая и всех ценящих суверенитет стран воюют силы, претендующие на единоличное господство в «глобализованном мире»? Понимает. Но одновременно он знает, что его личное будущее полностью зависит от воли англосаксов, и будет действовать соответственно.

Президент Белоруссии, повторю, прав в том, что выступил с таким обращением. Россия, Китай, поддерживающие принцип суверенитета страны, получили дополнительный инструмент для политической работы с мировым сообществом. Но факт остаётся фактом: мировой порядок, который олицетворяла и поддерживала ООН, англосаксы разрушили. Задача в том, чтобы не дать им навязать всему миру своё варварское господство», — отметил Михаил Демурин.