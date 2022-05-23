Вашингтон, 23 мая, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Соединённые Штаты ушли из Афганистана не потому, что они замышляли заговор против Ирана, России или Китая, а потому, что почувствовали признаки снижения своего влияния в международной системе отношений, к чему нужно было отнестись серьёзно. Об этом говорится в статье, опубликованной The Economist.

(сс) U.S. Marine Corps, 1st Lt. Mark Andries. U.S. Central Command Public Affairs Армия США покидает Афганистан

Это произошло из-за воздействия дорогостоящих войн США на основы внутренней власти. Политолог Фрэнсис Фукуяма указал на этот факт в своей последней статье в The Economist «Корни ослабления и упадка Америки в большей степени внутренние, чем международные». По этой причине американские эксперты и аналитические центры в последние годы провели многочисленные исследования, чтобы остановить падение американского могущества.

Отчёты Института Уотсона за 2018 и 2019 годы, а также отчёты министерства финансов США за период с 2018 по 2020 год наглядно раскрывают эту логическую связь. Результатом политики безудержной экспансии и бесконечных войн, особенно в Афганистане и на Ближнем Востоке, после 11 сентября 2001 года стали затраты в размере от 4 до 6 триллионов долларов, но очень важным моментом является то, что это почти полностью финансируется за счёт заемных средств (облигаций и т.д.). Таким образом, макроэкономическое воздействие расходов на войны в Афганистане и Ираке привело к росту государственного долга.

Почти 1 триллион долларов военных расходов с 2001 года приходится на проценты по этим долгам, даже при прекращении боевых действий процентные ставки будут продолжать накапливаться, достигнув 2 триллионов долларов к 2030 году и 5-6 триллионов долларов к 2050 году.

«По этой причине я повторяю, что стоимость этих войн составила «как минимум» от 4 до 6 триллионов долларов», — указал Фукуяма.

В результате увеличения долга, а также увеличения процентных платежей процентная ставка ФРС в Соединённых Штатах вырастет, и это повлияет на частный и государственный сектор с точки зрения будущих расходов. Чем выше процентные платежи в федеральный бюджет, тем более ограничены возможности продуктивных инвестиций в экологически чистую энергетику, инфраструктуру и образование.

Войны в Афганистане и Ираке привели к потере инвестиционных возможностей в инфраструктуре и коммунальных услугах, а увеличение займов привело к значительному экономическому отставанию США.

Вопреки распространённому в Соединённых Штатах мнению о том, что война является эффективным способом создания рабочих мест, если бы федеральный бюджет был потрачен на образование, здравоохранение и зеленую энергетику, это создало бы еще как минимум 4,1 миллиона рабочих мест. Исследования Института Уотсона показывают, что военные расходы создают меньше рабочих мест, чем другие сектора, например, расходы в секторе экологически чистой энергетики могут создать на 50% больше рабочих мест, чем в военно-промышленном комплексе. Кроме того, расходы в секторе образования могут создать потенциал занятости более чем в два раза, но почему? В таких секторах, как образование и экологически чистая энергетика, требуется больше работников, а это означает, что на наем рабочей силы тратится больше средств, чем на оборудование и сырьё.

Эти же статистические данные знакомят нас с реальностью отставания США от Китая в некоторых областях экономики. Данные Национального экономического совета США показывают, что Китай ежегодно тратит более чем в три раза больше, чем США, на строительство дорог, школ и других объектов инфраструктуры. США занимают девятое место в мире по инвестиционным инновациям; Китай пока находится на втором месте. Таким образом, основная причина вывода американских войск восходит к этим фундаментальным вопросам — не к политике США в отношении своих соперников.