Токио, 23 мая, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Японский мобильный разработчик LINE Corporation и компания Koei Tecmo выпустили трейлер игры LINE: Monster Rancher, которая станет последней частью серии. Об этом 23 мая сообщает портал Gematsu.

Цитата из м/ф «Симпсоны». реж Марк Керклэнд. 1989-2016. США Покемоны

LINE: Monster Rancher, выполненная в духе «Покемонов» и жанре симулятора жизни, позволит геймерам разводить монстров для последующих битв. Трейлер представляет собой вступительное видео к игре, которая выйдет в 2022 году в Японии на устройствах под управлением iOS и Android.

Напомним, Koei Tecmo выпустила оригинальную игру Monster Rancher на консоли PlayStation 20 ноября 1997 года. Релиз последней игры франшизы Monster Rancher 1 million состоялся 15 июля 2012-го.