Рига, 23 мая, 2022, 14:59 — ИА Регнум.

Torange.biz Медицина

«Сердечные», «легочные» и больные с диабетом пришли на смену заполнявшим ранее лечебные заведения Латвии пациентам с коронавирусом. Об этом сообщило латвийское «Радио 4» со ссылкой на главу общества больниц страны Евгения Калейса.

По его словам, из-за длительного — почти 3 года — периода пандемии сейчас выстроились огромные очереди для таких больных на анализы, рентген и прочие медуслуги. «Это проблема у всех европейских государств. Конечно, где ресурсы позволяют (например, в Германии, Франции), она не такая острая, но где ресурсов не хватает, как у нас в Латвии, проблема серьезная», — указал Калейс.

Он отметил, что сказывается и высокий отток специалистов из медицинской сферы: стали уходить из профессии те, кого «держала» ковид-надбавка к окладу в тяжелых условиях высокой заболеваемости вирусной инфекций. Сейчас, по словам Калейса, она начисляется в размере 50% от оклада только медикам в ковид-отделениях и приемных отделениях: «Работники ищут, где можно подработать, например, в частной практике, косметологии и прочем».

При этом, ситуацию не могут улучшить привлекаемые в латвийские медучреждения врачи-военные беженцы из Украины. «Мешает бюрократия — подтверждение рабочего диплома, документов, вторая проблема — незнание госязыка. Больничные истории и документы необходимо заполнять на латышском», — признал Калейс.