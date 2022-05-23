Сеул, 23 мая, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В Сеуле вновь откроют крупные ночные рынки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей городских властей.

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По их словам, в настоящее время ведется набор продавцов и торговцев, желающих участвовать в ночных рынках. Места и точный график работы рынков пока не определены.

До пандемии коронавируса ночные рынки работали с 18:00 до 00:00 по местному времени в таких местах, как парк Ханган, Dongdaemun Design Plaza и Cheonggye Plaza.

Известно, что в 2019 году такие рынки посетили 3,41 млн человек.

Городские власти ожидают, что ночные рынки будут стимулировать развитие местного бизнеса и откроют новые возможности для молодых владельцев бизнеса.