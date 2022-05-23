Домбай, Карачаево-Черкесия, 23 мая, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Новые объекты инфраструктуры запланировано построить в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии. В их числе новые горнолыжные трассы, пешеходная набережная и амбулатория с травматологическим отделением. Заявки на эти объекты уже направлены и рассматриваются, сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ.

Riadchikova Канатная дорога. Домбай

«Одним из инвестиционных объектов заявлено строительство объектов инженерного обеспечения пешеходной набережной в поселке Домбай протяженностью 1,02 км», — приводит слова представителя ведомства РИА Карачаево-Черкесия.

Помимо этого, в поселке Домбай будут запущены новые инвестиционные проекты в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов и с привлечением средств частных инвесторов по возведению дополнительных объектов коммуникаций, в том числе линий электропередачи, водоотведения, газоснабжения, очистных сооружений.

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