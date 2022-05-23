Москва, 23 мая, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Покупка долларов США и евро Банком России могла бы снизить курс рубля в целях обеспечения исполнения бюджета, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

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«Однако такие операции с учетом введённых санкций могут обернуться фактической потерей (заморозкой) купленной валюты, что не отвечает интересам экономики России.

Очевидно, ЦБ будет действовать с применением косвенных мер валютного регулирования.

Например, отменой или смягчением ряда ранее введённых ограничений, таких как обязательная продажа валютной выручки экспортеров и повышение порога на валютные переводы на собственные счета резидентов и нерезидентов в дружественные страны», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России опроверг информацию о покупке валюты для сдерживания резкого укрепления рубля.

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