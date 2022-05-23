Рига, 23 мая 2022, 14:56 — REGNUM Подавляющее большинство латвийских самоуправлений приступило к демонтажу памятников советского периода. Союз художников Латвии готов помочь с вопросом их будущего размещения, сообщил местный портал lsm. lv.

Памятник освободителям Риги. Латвия
Памятник освободителям Риги. Латвия
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Организация выразила готовность получить на хранение советские памятники. «Идеологически, может быть, это произведение несовместимо с сегодняшней средой и сегодняшними требованиями. Мы сможем отделить идеологическое поле и посмотреть на художественное произведение, на качество исполнения, на композицию, как она создается, это как наследие», — заявил глава союза Игорь Добычин.

Одним из мест, где могли находиться демонтированные памятники, является творческий квартал Союза художников в Риге на улице Гауяс. Там они могли бы служить наглядным пособием для молодых скульпторов и предметом изучения для искусствоведов и историков.

Союз художников Латвии также готов получить на хранение и отдельные фрагменты монумента в рижском Парке победы.

Ранее вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс заявил, что после демонтажа монумента в Парке победы Россия сможет его забрать. В свою очередь, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила, что России следует забрать памятники советским воинам, которые подлежат сносу в прибалтийских государствах, и установить их на границе с этими странами.