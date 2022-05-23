Ростов-на-Дону, 23 мая, 2022, 14:53 — ИА Регнум. 19-летняя девушка погибла под колёсами пассажирского поезда в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

jingoba Железная дорога

Инцидент случился в Новочеркасске вечером 21 мая. В районе железнодорожной станции Локомотивстрой машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.

От полученных травм местная жительница погибла на месте происшествия.