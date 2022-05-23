Абакан, , 14:52 — REGNUM Оперативный штаб Хакасии оставил без изменения действующее постановление правительства региона. Масочных режим в республике ужесточать не будут, сообщили ИА REGNUM 23 мая в региональном правительстве.

В маске Mosreg.ru

Ранее от регионального управления Роспотребнадзора поступило предложение вернуть обязательное ношение масок в трудовых коллективах. Рассмотрев это предложение, оперштаб решил, что действующих на данный момент против коронавируса мер вполне достаточно. Что касается требования по обязательному ношению масок в трудовых коллективах, оно и так до сих пор сохраняется в федеральном акте. Прописывать его отдельно нет смысла.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с 5 мая смягчён масочный режим. Обязательное ношение масок сохраняется в торговых центрах и общественном транспорте, а также для людей с признаками заболевания и для тех, кто контактировал с заболевшим коронавирусной инфекцией.

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