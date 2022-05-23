Париж, , 14:49 — REGNUM Официальный представитель правительства Франции Оливия Грегуар подтвердила, что премьер-министр страны Элизабет Борн уйдет в отставку в случае поражения на выборах в законодательные органы, передает BFM TV.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Что касается всех кандидатов в министры, то, если премьер-министр проиграет на парламентских выборах в июне, Элизабет Борн придется оставить правительство.

«Ответ — да, и это похоже на нее. Элизабет Борн — женщина, полностью преданная стране и приверженная проекту президента Республики. Я не могу представить женщину настолько преданную и которая держит свое слово», — заверила Оливия Грегуар.

Как сообщало ИА REGNUM, французский министр-делегат по европейским делам Клеман Бон заявил, что вступление Украины в Евросоюз «вероятно, займет 15 или 20 лет».

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