Элиста, 23 мая, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Калмыкии прокуратура ищет причину отключения электроэнергии и газа в Элисте. На бездействие коммунальных служб местным интернет-изданиям пожаловалась местная жительница. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 23 мая.

Ysia.ru Прокуратура

«В ходе мониторинга установлена информация, опубликованная 20 мая в сети интернет, о проблемной ситуации у одной из жительниц столицы республики, связанной с бездействием уполномоченных служб по устранению аварий и обеспечению электро- и газоснабжения», — уточнили в ведомстве.

В рамках проверки соблюдения действующего законодательства будет дана правовая оценка уполномоченным органам и организациям. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.