Уфа, , 14:52 — REGNUM Благодарственные письма тренерам по спортивной борьбе вручил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Борьба

Награждение состоялось на совещании правительства региона в центре управления республикой.

Так, за большой вклад в развитие борьбы в Башкирии Хабиров вручил благодарственные письма ветерану спорта, первому мастеру спорта Советского Союза по вольной борьбе в республике Нурулле Хисматуллину и мастеру спорта России по панкратиону, вице-президенту Федерации спортивной борьбы Башкирии Радмиру Хайруллину.

«Мы очень много сил и энергии отдаём развитию этого вида спорта. У нас в Башкирии борьбой занимаются более пяти тысяч человек. Я очень признателен Минспорта и Минобрнауки республики, Федерации спортивной борьбы региона за то, что мы вместе поступательно развиваем проект «Спортивная борьбы — в школы». Мы начинали фактически с нуля, а сейчас борьба пришла уже в 83 учебных заведения. Наш план — довести это число до 200 школ», — заявил глава региона.

Он напомнил, что в республиканском Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой сейчас проходит первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет, которое посвящено памяти заслуженного тренера СССР Владимира Бормана. В соревнованиях принимают участие свыше 450 спортсменов из 63 регионов России.

«В эту субботу мы съездили на площадку, где будет строиться наш Дворец борьбы. Строители обещают сдать этот объект в 2024 году. Очень важно синхронизировать там все работы: убрать расположенный рядом недострой, построить поликлинику, начать строительство школы, сделать хорошую дорогу. Там есть чем заниматься. По сути, мы облагораживаем этот район — очень густонаселённый, где много детей. Считаю, что мы выбрали правильное место для Дворца борьбы», — заявил он.