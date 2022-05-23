Тюмень, , 14:47 — REGNUM В Курганской области за сутки на 23 мая с коронавирусной инфекцией госпитализировано пять человек, выписаны по выздоровлению 17 человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

В услових коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено 22 заражённых коронавирусом курганцев. Это на шесть человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 23 мая выявлено 104 387 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 102 302 человека, скончались 1432 пациента.

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