Тюмень, 23 мая 2022, 14:47 — REGNUM В Курганской области за сутки на 23 мая с коронавирусной инфекцией госпитализировано пять человек, выписаны по выздоровлению 17 человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».
Всего за сутки выявлено 22 заражённых коронавирусом курганцев. Это на шесть человек меньше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии в Курганской области на 23 мая выявлено 104 387 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 102 302 человека, скончались 1432 пациента.
Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области за сутки коронавирус выявили у 24 человек