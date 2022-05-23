Бури привели к вторжению саранчи на фермы в афганском Герате
Герат, Афганистан, 23 мая, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Герат сообщают, что бури последних нескольких дней в этой провинции вызвали нашествие саранчи на поля.
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Нашествие саранчи
Ряд фермеров в Герате рассказали газете «8 Собх», что нашествие саранчи во время вегетационного периода уничтожает урожай на корню.
Директор департамента сельского хозяйства провинции Герат сообщил, что в некоторых частях провинции началось опрыскивание для уничтожения саранчи.
Периодические нашествия саранчи на поля Герата в это время года всегда наносит большой ущерб.