Нью-Йорк, США, 23 мая, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Дэвид Харбор, исполняющий в сериале «Очень странные дела» роль шерифа Джима Хоппера, заявил, что он знает, что будет с его персонажем в будущем. Об этом 23 мая сообщает портал Screen Rant.

Цитата из т/с «Очень странные дела». 2016. США Дэвид Харбор в роли шерифа Джима Хоппера

Актёр не стал вдаваться в подробности, но намекнул, что финал приключений его героя будет очень эмоциональным, оставив открытым вопрос о том, будет ли он печальным. Он также дал понять, что зрители долго будут гадать о том, погибнет ли Хоппер или останется жив.

«Он персонаж, способный пережить Хокинс (вымышленный город в штате США Индиана) или он умрет?»… Я знаю, что происходит, и это очень трогательно и очень красиво», — сказал Харбор.

Напомним, первую часть четвёртого сезона сериала «Очень странные дела» онлайн-кинотеатр Netflix начнёт показывать 27 мая 2022 года, в ней будет семь эпизодов. Оставшиеся две серии потоковый сервис выложит на своём сайте 1 июля 2022-го.