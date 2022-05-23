Давос, Швейцария, 23 мая, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Глава Всемирной продовольственной программы ООН призывает миллиардеров «поднажать» перед лицом растущих угроз для продовольственной безопасности во всем мире и видит обнадеживающие признаки в том, что в работу включаются такие титаны, как [глава Tesla и SpaceX] Илон Маск и [основатель и глава Amazon] Джефф Безос, сообщает 23 мая Associated Press.

Флаг ООН

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли выступил в контексте своеобразного обмена репликами с Илоном Маском в социальных сетях еще в 2021 году, когда генеральный директор Tesla потребовал показать, как пожертвование в размере 6 миллиардов долларов, о котором просило агентство ООН, может решить проблему голода в мире.

С тех пор, как заявил Бисли журналистам Associated Press на Всемирном экономическом форуме в Давосе, «Маск вложил 6 миллиардов долларов в фонд. Но все думали, что они достанутся нам, а мы пока ничего из этого не получили. Так что я еще надеюсь».

О Маске он сказал: «Илон, нам нужна твоя помощь, брат».

По словам Бисли, этот призыв адресован каждому миллиардеру, потому что «мир находится в по-настоящему серьезной беде. Это не риторика и не бред. Поднажмите, потому что мир нуждается в вас».