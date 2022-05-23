Москва, , 14:50 — REGNUM Детям нужно больше рассказывать о живых примерах героизма, в том числе о российских военнослужащих, которые сейчас участвуют в специальной операции на Украине. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил 23 мая на открытии ХХХ Международных образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце.

Патриарх Кирилл Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, о героизме нужно рассказывать в рамках школьного предмета «Основы православной культуры». Преподавание ни в коем случае не должно быть оторвано от жизни, его нужно наполнять примерами.

«Конечно, из жизни и святых угодников, но и из жизни наших замечательных современников, из жизни героев, которые отдали свою жизнь на полях сражений, — и даже сегодня так много героев, так много тех, кто жертвует своей жизнью, своим здоровьем, защищая Родину», — сказал патриарх.

Примеры этих людей должны помочь детям понять, как важна для человека духовная сила. Ни один геройский поступок не совершается рационально — всегда иррационально, подчеркнул он.

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