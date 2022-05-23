София, 23 мая, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В центре столицы Болгарии Софии возникла новая потасовка между местными жителями и беженцами с Украины. Об этом 23 мая сообщает софийская информационная служба News. bg.

(сс)apoltix Полиция Болгарии

Согласно информации полиции, инцидент произошел 22 мая поздним вечером в софийском правительственном квартале, когда гражданин Украины, находясь за рулем внедорожника, травмировал болгарина на пешеходном переходе. По некоторым данным, в конфликте приняли участие как другие болгары, так и подоспевшие на помощь соотечественнику граждане Украины.

О задержаниях, проведенных в связи с происшествием, не сообщается.

Напомним, за последние три месяца в Болгарии произошли десятки конфликтов между выходцами с Украины и местными жителями. Всего официальный статус беженцев на болгарской территории предоставлен 120 тыс. гражданам Украины.