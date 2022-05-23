Ставрополь, 23 мая 2022, 14:41 — REGNUM Бывший министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачев стал фигурантом четырех уголовных дел о злоупотреблении должностными полномочиями. Полиция выявила новые факты его противоправной деятельности, сообщили 23 мая в пресс-службе главного управления МВД России по СКФО.
Как установлено, экс-министр в 2019 году дал подчиненным указания подготовить документы на аукцион по заключению четырех государственных контрактов. При этом формирование начальной (максимальной) цены контрактов проводилось без учета анализа рынка.
В результате личного обогащения министра региональная казна понесла значительный ущерб. Напомним, в апреле Александр Трухачев был арестован по делу о ряде злоупотреблений, связанных с проведением аукционов по госзакупкам, на общую сумму 25 млн рублей. В это время он уже сменил работу, попросившись в отставку в июне 2021 года, Трухачев стал ректором ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет».
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