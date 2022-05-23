Ставрополь, , 14:41 — REGNUM Бывший министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачев стал фигурантом четырех уголовных дел о злоупотреблении должностными полномочиями. Полиция выявила новые факты его противоправной деятельности, сообщили 23 мая в пресс-службе главного управления МВД России по СКФО.

Как установлено, экс-министр в 2019 году дал подчиненным указания подготовить документы на аукцион по заключению четырех государственных контрактов. При этом формирование начальной (максимальной) цены контрактов проводилось без учета анализа рынка.

«Все аукционы выиграли две фирмы, фактическим владельцем и выгодоприобретателем которых являлся лично он. Общая сумма контрактов составила более 7 млн рублей», — говорится в сообщении МВД.

В результате личного обогащения министра региональная казна понесла значительный ущерб. Напомним, в апреле Александр Трухачев был арестован по делу о ряде злоупотреблений, связанных с проведением аукционов по госзакупкам, на общую сумму 25 млн рублей. В это время он уже сменил работу, попросившись в отставку в июне 2021 года, Трухачев стал ректором ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет».

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