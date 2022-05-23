Екатеринбург, 23 мая 2022, 14:39 — REGNUM Шоумена Ивана Урганта позвали выступить на фестивале «Уральская Ночь музыки». Об этом в своём телеграм-канале написала блогер Ксения Собчак.
Фестиваль пройдёт 24 июня. Собчак ссылается на свой источник в оргкомитете. »Иван Ургант будет либо ведущим гала-концерта, либо выступит со своей группой», — написала блогер.
По данным местных СМИ, переговоры с Ургантом действительно ведутся. Как сообщало ИА REGNUM, после начала российской специальной военной операции шоумен покинул России.