Москва, 23 мая, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Польша ещё около месяца назад отказалась платить за российский газ по новой схеме и прекратила импорт, те есть сегодняшняя новость о разрыве межправительственного соглашение с Россией является лишь очевидным следствием ранее принятых решений, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Для Газпрома это — достаточно неприятный удар: на Польшу приходилось около 10,6 млрд кубометров экспорта, почти 6% от поставок в дальнее зарубежье.

Краткосрочно у Польши могут возникнуть проблемы с заменой российского газа, та как изначально страна могла частично рассчитывать на виртуальный реверс идущего через «Ямал-Европу» газа.

Однако сейчас поставки через «Ямал-Европу» невозможны вследствие российских санкций на польский участок газопровода.

Среднесрочно заменой российского газа будут выступать поставки из Норвегии через строящийся Baltic Pipe, а также рынок СПГ.

Стоит отметить также, что в 2022 году Польша попыталась максимально подготовиться к перебоям с поставками. Её ПХГ заполнены более чем на 90%, хотя в абсолютном выражении это всего 3,2 млрд кубометров», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, польское правительство досрочно разрывает соглашение с Россией о поставках природного газа.

Читайте также: Польша объявила о досрочном разрыве газового соглашения с Россией